Nouveau son argentin 30

Une production de Hernan Espejo et Nacional Rock pour RAE, l'Argentine vers le monde

Las alas de Icaro

“Color interior”

Nouveau single du septet de La Plata qui fait partie de leur ep "Ni muy cerca del sol". Ils se sont formés en 2015 et ont sorti un ep la même année. Il a été suivi de deux albums complets intitulés "Laberintos en extinción" en 2017 et "Vuelo de equilibristas" deux ans plus tard. Très bonne pop de quartier avec des touches latines et des arrangements de vents mélancoliques.

Cirilo Fernández ft. Un Espil

"DETA”

Nouveau single du pianiste virtuose suisse-argentin Cirilo Fernández avec des touches de trip hop, de jazz et de soul. Gagnant du prix Gardel du meilleur album de jazz de 2017 avec son groupe Fernández 4 , dans ce nouveau discol appelé Ike montre à nouveau son niveau . " Deta " est le titre phare de l'album, avec la participation de la grande chanteuse An Espil qui rehausse de son fin phrasé ce très bon morceau.

normA

"D78"

"CR9QUIS" est le nom du cinquième album du très talentueux groupe de La Plata normA. Formé en 2002 et propriétaire d'un style très particulier qui vénère le meilleur du rock design. Ils ont joué et démontré leur qualité dans d'importants festivals en Espagne et en France, ainsi qu'en Colombie et au Chili. De nouveau produit par Mariano "Manza" Esaín, "D78" est l'un des titres de l'album enregistré au légendaire studio ION de Buenos Aires et un véritable emblème du style minimaliste qu'ils cultivent et de leur devise “Menos es más”.