Nouveau son argentin 29

Malena Villa

“Olvidarme” ft Santiago Motorizado

"No tan tan bien" est le nouvel ep de la chanteuse et actrice Malena Villa. Accompagné de manière très originale d'un court-métrage qui en reprend les 5 chansons, Malena s'impose à nouveau comme un créatrice de hits pop d'un très bon niveau. Elle a fait ses débuts avec l'album "La negación" en 2020. "Olvidarme" avec la participation de Santiago Motorizado de El mató a un policía motorizado est un bon exemple de ses qualités.

Proyecto Sirius

"Fluir"

Proyecto Sirius est un groupe de la banlieu nord de Buenos Aires qui combine funk, soul et reggae avec le rock national. Ils sortent des ep's et des singles de manière régulière depuis 2017 et "Fluir" est leur dernière production. Un titre au swing lent et original qui invite à en écouter davantage.

Ninja ft Rosalba Menna

“Perro vagabundo”

Ninja est le pseudonyme de la patagonienne Katya Avila. "Perro Vagabundo" est le deuxième extrait de "Rusia", son premier album complet, avec l'actrice Rosalba Menna. "La chanson est un hymne pop nostalgique dans lequel les voix s'unissent pour évoquer avec une tristesse émouvante un monde sombre et dangereux", explique Katya. Un bon moyen d'entrer dans une vision générationnelle sensible et actuelle.