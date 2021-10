Nouveau son argentin 28

Une production de Hernan Espejo et Nacional Rock pour RAE, l'Argentine vers le monde

DEFORMICA

“AUTOBIT”

Defórmica est un groupe instrumental qui allie virtuosité et structures progressives complexes à des compositions swing et mémorables. C'est le premier enregistrement avec leur nouvelle formation depuis l'incorporation du talentueux auteur-compositeur-interprète et producteur Juanito el Cantor à la guitare. "Autobit" est un aperçu de leur nouvel ep, leur premier depuis "Campo" de 2015.

DESCARGAR

RUMBO TUMBA

"FUEGO"

"Fuego" est le nouveau single de Rumbo Tumba, l'alter ego du multi-instrumentiste et producteur argentin Facundo Salgado, qui mélange à parts égales électronique et folklore latino-américain depuis 2012. Il a effectué plus de 20 tournées nationales et internationales au cours desquelles il s'est produit sur des scènes et des festivals renommés en Argentine et dans le monde entier. Dans ce cas, il collabore avec la chanteuse franco-mexicaine Eva de Marce, basée à Madrid.

DESCARGAR

DON DIEGO

"RAMBOMALAMBO"

Diego Lavia est un musicien avec une vaste carrière dans la scène reggae argentine : il a joué dans Ermitaños, Swinga Ling, The Rocksteady Band, Chala Rasta et Uniendo Raíces. Il a quitté la batterie en 2005 et a commencé une carrière solo très intéressante dans laquelle il démontre une connaissance presque académique des divers styles que l'île de la Jamaïque cultive, en les mélangeant avec une saveur créole. "Rambomalambo" est le titre de son nouvel album intitulé "Conspiramomo".