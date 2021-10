Nouveau son argentin 27

Une production de Hernan Espejo et Nacional Rock pour RAE, l'Argentine vers le monde

Josefina Vera

“Amor desvirtual”

"Amor desvirtual" est le premier album de la chanteuse et actrice Josefina Vera. Elle s'est formée à Buenos Aires, Londres et New York. Elle considère Paul McCartney, Fito Paez et Jorge Drexler comme ses principales influences dans l'art de la chanson et l'art de raconter des histoires. Des paroles pleines d'esprit sur la virtualité et les problèmes de communication qu'elle génère.

DESCARGAR

Desmontaje

“Ay amor”

Ce duo originaire de Rosario reprend le format popularisé par les White Stripes nord-américains ou les portègnes "Prietto viaja al cosmos" avec Mariano avec une différence. Ils remplacent l'absence d'un bassiste par des machines. Ils ont débuté en 2012 et sont formés par Sebastián Patané au chant et à la guitare et Javier Destito à la batterie et aux chœurs. Ils n'ont pas encore sorti d'album complet, mais une série d'eps et de singles avec la production du Fundamentalista del Aire Acondicionado Gaspar Benegas. "Ay amor" est le nouveau single du duo, une demande de pardon sous la forme d'une chanson pop rock.

DESCARGAR

Dos lugares ft Lv Rod

"De frente"

Dos lugares est un quatuor portègne intéressant qui revisite la tradition pop introspective de Virus et Soda Stereo. Ils ont débuté en 2018 avec l'ep "Fichas" et sortent périodiquement des singles depuis le début de la pandémie. "De frente" est leur nouvelle chanson avec un invité de luxe, le chanteur de Crewrod, Lv Rod. Un single mid-tempo hypnotique, une version moderne du format classique dans lequel un couple raconte mélodieusement ses mésaventures.