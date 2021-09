Nouveau Son Argentin 25

Iván Salo

“Brillante constelación”

Nouveau single du très jeune soliste Iván Salo avec plus de 10 ans de carrière. C'est le premier extrait de son deuxième album intitulé "Decantado". Une mélodie accrocheuse enregistrée en pandémie avec une inspiration astrale. Il est précédé de "Despierta" qui est sorti en 2017.

Luger ft Rosse Loudi

“Los culpables”

Luger est un auteur de chansons pop. "Los culpables" est un premier single produit par Martin Kano et chanté par la chanteuse Rosse Loudi. Une chanson sur une relation qui devient toxique avec le temps. L'auteur déclare : "Avec ce single, j'ai cherché un concept moderne, avec différentes mélodies qui s'enchaînent, et des rythmes émouvants, mais surtout, chercher ce qui doit transmettre une énergie positive, tant dans les paroles que dans la musique".

Mamita Peyote

"Sentencia"

Nouveau single du groupe de Rosario qui mélange reggae, cumbia et pop latine, né en 2011 avec la voix d'Euge Craviotto Carafa en tête. Ils ont été nominés deux fois pour les Prix Gardel et ont effectué des tournées en Amérique latine et aux États-Unis. "Sentencia" est le nouveau single du groupe. Daniel Suárez et Condor Sbarbati (de Bersuit Vergarabat), Mariano Franceschelli et Martin "Moska" Lorenzo (de Los Auténticos Decadentes) à la batterie et aux percussions, ont été également chargés de la production artistique.