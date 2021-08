Nouveau son argentin 19

Une production de Hernan Espejo et Nacional Rock pour RAE, l’Argentine vers le monde

Científicos del Palo

“Hong Kong”

Un groupe de Mar del Plata avec plus de 20 ans d’expérience. Mutés dans de nouveaux territoires après plusieurs sorties avec un son power trio à tendance virtuose, ils ont l’idée très originale de s’inspirer pour leurs paroles de moments historiques en Argentine. Ce concept se reflète dans des albums tels que “Histeria argentina” ( 2013 ) ou “Justicialista volumen 1” ( 2017 ).

“Hong Kong” est un aperçu de l’album “Justicialista 2” qui sortira progressivement sur les réseaux à partir d’août 2021 et a la particularité d’être la première chanson du groupe dans laquelle il n’y a pas de guitare.

DESCARGAR

La Maurette

“Forajida”

Victoria Maurette est une actrice de 39 ans, originaire de Buenos Aires, qui fait également de la musique. Elle a commencé sa carrière très jeune dans des émissions de télévision très célèbres comme “Rebelde Way”. “Forajida” est son nouveau single, une chanson qu’elle a dédiée aux personnes qui ont le sentiment de porter des vérités que personne ne veut entendre. Une chanson aux couleurs R&B et hip hop qui est un avant-goût de son troisième album, après celui de ses propres compositions “Victoria” (2009) et l’album de reprises “Get together” (2019).

DESCARGAR

Moxa

“La inflación”

Moxa est un trio portegne très spécial qui, jusqu’à présent, n’a sorti qu’un ep et trois singles avant leur premier album. “La inflación” est le plus récent. “Un monje en el 1200 (revelando lo verdadero)” et “Buda” sont les précédents. Formés par Paola Maiorana et Julián Amos Gancberg au chant et aux synthétiseurs et le batteur Martín Freiberg, ils gèrent une bonne quantité d’influences qui se reflètent dans un son d’un éclectisme féroce qui inclut le rock local, le jazz et la musique contemporaine. Ils sont produits par le talentueux bassiste et compositeur Mariano Otero.