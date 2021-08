Nouveau son argentin 18

Une production de Hernan Espejo et Nacional Rock pour RAE, l’Argentine vers le monde

Isaías Eres

“Baladí”

Isaías Eres est le nom très original du duo formé par les musiciens Nicolás Mor et Gustavo Dlugonoga. Ils n’ont qu’un seul album intitulé “Amigos” de 2019 et plusieurs singles. “Baladí” est le plus récent. Il surprend par l’arrangement ambitieux des vents, une mélodie de sonorité arabe et une structure irrégulière. À suivre.

El remolón

“Canal” ( ft. Luvi Torres )

El remolón est l’alter ego du musicien et producteur électronique Andrés Schteingart, l’un des créateurs de la cumbia digitale. En tant que membre du collectif Zizek, il s’est produit dans plus de 100 villes du monde. Avec un son organique et postmoderne caractéristique, El remolón a un nouvel album intitulé “Asimétrico” et “Canal” est l’une des chansons qui en fait partie. Un morceau de jungle house avec un orgue cumbiero et des voix mantriques de la folkloriste Luvi Torres.

Dos aviones se estrellaron

“Era yo”

Dos aviones se estrellaron est le pseudonyme du musicien de Mendoza Exequiel Stocco. Avec seulement quelques singles et un ep éponyme de 2019 , il surprend avec des chansons montées de manière très soignée et une production détaillée. “Era yo” est sa nouvelle production. Une chanson qui fait référence au chemin que Gustavo Cerati a su baliser. Style pop, excellents arrangements vocaux et un lent crescendo qui montre la qualité de ce musicien qui a déjà trois albums enregistrés avec son groupe Pasado verde.