"Nosotros vamos a hacer las presentaciones legales para impugnar todo esto".

Daniel Peñaloza coordinador de la Lista Celeste y Blanca -una de las que piden pista para participar-, salió al cruce de las deckaracione de Sebastian Lopez, actual secretario adjunto del SEOM Jujuy, especialmente en lo referido a la posibildad de participar en las elecciones para renovar autoridades en el gremio. A propósito, el dirigente opositor señaló: "Lo que habla Sebastian Lopez no es la realidad. Ellos no nos dejaron participar ayer. Nosotros nos presentamos con nuestra escribana. Yo por ejemplo no puedo presentarme en alguna lista, porque ellos hicieron conmigo lo mismo que con el compañero Mirkin. Me desafiliaron y me sacaron del SEOM". Luego añadió: "Nosotros vamos a hacer las presentaciones legales, como corresponde, para impugnar esto. No pueden hacer una elección de junta electoral con gente de ellos nada más. Esto es abierto, tiene que participar todos los compañeros del SEOM, todos los que son afiliados".

