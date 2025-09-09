Nos visitan el director y los protagonistas masculinos de 'I Puritani'

El próximo sábado se realizará en el Teatro Colón la primera de las cuatro funciones de esta célebre ópera de Bellini. Tras recibir la semana pasada a la soprano Jessica Pratt (quien desempeñará el rol de Elvira), Boris esta vez conversó con el director de la puesta, Maurizio Benini, y los protagonistas masculinos de I Puritani: el tenor Francesco Demuro, el barítono Germán Alcántara y el bajo Riccardo Fassi (en los papeles de Lord Talbo, Sir Forth y Sir Valton, respectivamente).

La entrevista giró en torno a los detalles de esta próxima presentación en el Colón y, además, los artistas nos contaron algunos aspectos de sus carreras.

Las funciones para ver en el Colón 'I Puritani' de Vincenzo Bellini tendrán lugar este sábado a las 20; el martes 16 y jueves 18 a las 20; y finalmente el domingo 21 a las 17.

Aquí la entrevista.

Riccardo Fassi, Francesco Demuro, Maurizio Benini y Germán Alcántara en los estudios de Clásica.