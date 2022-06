"Nos sentimos abandonados por la justicia" dijo la hija de Liliana Esquivo

El lunes 30 de mayo, mediante una audiencia, se dispuso el sobreseimiento del joven acusado de robo calificado en perjuicio de Liliana Esquivo, ocurrido el 16 de marzo de 2021.

Martina De Otto, hija de Liliana de 59 años, que tras ser asaltada por motochorros, sufriera un ACV, quedando internada varios días, pero que lamentablemente fallece, en tanto, se conoció la noticia donde se sobreseyó al acusado de 26 años.

“No hay palabras para mencionar lo que está haciendo la justicia de la ciudad, en dejar libre a esta persona” aseveró y en este sentido dijo “Siempre le pedimos a la fiscal buscar pruebas y hasta ahora no sabemos lo que paso” enfatizó.

“De este fallo nos enteramos por los medios, nadie desde la justicia nos comunicó nada, en realidad no sabemos qué hacer, y no tenemos dinero para contratar abogados” indicó.

