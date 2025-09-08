"Nos distingue una gran vocación de servicio a la Patria”

"Estado Mayor" es un programa que nace con el espíritu de informar sobre las Fuerzas Armadas Argentinas y las tareas que realizan día tras día.

Conduce la capitán Sheila Lyall, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, perteneciente al cuerpo de los servicios profesionales; es Licenciada en Comunicación Audiovisual, periodista y con experiencia en los medios de comunicación además de jefe de comunicación institucional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En esta emisión, conocemos la historia del Brigadier Gustavo Javier Valverde, Jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quien nació en la ciudad de Mendoza y a los cuatro años sintió su vocación por volar, impulsada por su padre.

“La vida es muy rápida, hay que vivirla día a día”, reflexionó y recordó sus inicios en la Escuela de Aviación Militar en 1986.

Detalló las condiciones que deben cumplir en su instrucción los militares, en general, y los pilotos, en particular, así como los primeros vuelos.

Al respecto indicó que “no somos super personas, tenemos una preparación especial, lo que nos distingue es una gran vocación de servicio, ser militar es un servicio a la Patria”.

Entre otras cosas, destacó la importancia de la compra de los aviones de combate F16 que, se prevé llegarán al país en diciembre próximo y se abocarán a "la defensa aeroespacial integral".

También formó parte de la charla el Vicecomodoro Pablo Bonilauri, ayudante del Brigadier Valverde quien expresó el “orgullo y responsabilidad” que implica su labor que "no es un cargo menor".

"Estado Mayor" es una propuesta innovadora que combina temas de interés general, que no suelen ser pensados como propios del ámbito militar, junto a los saberes y conocimientos de una vida especial que está mucho más cerca de la sociedad civil, sus formas y costumbres, de lo que se cree.

En cada emisión, visibilizamos las historias detrás de los uniformes, entrevistando a hombres y mujeres que encontraron una carrera y un estilo de vida bajo esta vocación.