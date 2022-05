Noroeste: “El proyecto de Olimpo es muy lindo pero no es el lugar apropiado”

La integrante del Foro Parque Noroeste, Mónica Mansilla, dijo que “una ciudad que no respeta su historia es una ciudad sin futuro”.

Mansilla, junto a otros vecinos, participó ayer de la Banca 25 en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, un espacio para la expresión de los vecinos.

El 18 del mes pasado, las instalaciones de la exestación de trenes Noroeste –donde funcionaban el Centro Murga Vía Libre y la Biblioteca Fija y Ambulante- se incendiaron y la Municipalidad las derribó argumentando que era peligroso para los que asistían al lugar.

Mónica hizo una reseña de la historia del barrio y de la identidad que tiene el sector con la historia del ferrocarril en Bahía Blanca.

-No podemos perder nuestro lugar. Desde 2004 venimos gestionando, charlando para que las tierras pasen a manos del Municipio y que la Municipalidad declare a ese sector Parque Temático Noroeste. Los vecinos hicimos un gran trabajo y esfuerzo mejorando el lugar, sacado escombros, se limpió, se pusieron luminarias, juegos…

Acerca de las intenciones del club Olimpo de quedarse con esas tierras ubicadas entre las calles Juan Molina, Malvinas, avenida Colón, vías del ferrocarril y Sixto Laspiur, Mansilla manifestó que “el proyecto del club es muy lindo pero no es el lugar apropiado: Olimpo no está en el barrio Noroeste… En nuestro barrio tenemos hinchas de Villa Mitre, Liniers, Boca… y no les importa que haya un proyecto destinado a Olimpo”.

Escuchá la nota completa:

DESCARGAR

