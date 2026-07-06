Nora Perlé: "Un trozo de mi corazón quedó en Radio Nacional"

En diálogo con Nora Briozzo, la prestigiosa locutora que continúa al aire con el ciclo “Canciones son amores” por Radio Mitre desde hace más de 25 años, recordó su paso por la Radio Pública.

"Para mi fue fantástico, fue una experiencia muy hermosa porque comencé haciéndolo en vivo de 6 a 9 de la mañana y el Director de la radio en ese momento Julio Maharbiz me ofreció la tarde y empecé de 19 a 21 y el programa se convirtió en lo más escuchado de su franja horaria”.

“Tiempo después la Radio fue intervenida y una muchacha muy joven de sólo 29 años, me llamó a su oficina y me dijo, -ese programa que sale tan bien, que es tan lindo, por qué no pones otra música ? - y le dije que no, y al mes levantó el programa”.

“Según pasan los tangos nació en Radio Nacional, pero fui una gitana de la radio, pasé por varias; para mi la radio tiene que ver con lo cotidiano de la radio, uno vive a través de la radio”.