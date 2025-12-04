Nora Perlé: “Trabajar me hace sentir viva”

Nora Perlé conversó con Andrea Bisso y Carla Ruiz en Deja Vu y recordó parte de su historia, sus comienzos las radios en las que trabajó y su relación con las nuevas tecnologías las redes y el streaming.

Pasé por Radio Argentina, Radio del Pueblo, Libertad Excelsior, Continental, Rivadavia, Del Plata y actualmente en Radio Mitre.

“He sido una fanática de la radio porque en mi casa éramos, mis padres, yo y la radio, éramos 4 y jamás se apagaba, eso hizo nacer el amor en mi por la radio”.

Nora recordó algunos personajes de la radio, la música los programas y la relación entrañable con los oyentes a lo largo de su extensa carrera.

Ciclos como “Las 7 lunas de Crandal”, que comenzó Betty Elizalde y ella continuó durante 16 años o el actual “Canciones son amores” que conduce por Radio Mitre desde hace 24 años.

En el cierre de la nota Nora Perle saludó a Andrea y a Carla: “transcurrieron los minutos de reportaje más lindos que me han hecho en los últimos años; he comprobado que son dos grandes profesionales”.