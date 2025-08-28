Nomás Así, el trío que viaja entre épocas y geografías

El trío Nomás Así visitó a Mariano del Mazo y Mariana Fossati y presentó su nuevo disco De muchas formas lo mismo, un trabajo que une música y danza en un recorrido por once ritmos tradicionales como refalosa, cuándo, cueca cuyana, escondido, tonada y huaino. La propuesta rescata músicas de más de 50 años junto con composiciones recientes, creando un puente entre tradición y presente. El grupo, con guitarra, violín, bandoneón y voces, apuesta a una sonoridad acústica y esencial, pensada para dialogar con la danza en escena. Los integrantes son Abi González (guitarra y voz), Violeta Videla (violín y voz) y Federico Siksnys (bandoneón). El disco se presentó en el Centro Cultural Borges con bailarines invitados y un ensamble de cuerdas jóvenes, reforzando el vínculo entre música popular y formación académica