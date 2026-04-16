Noir, café y películas, un video club de larga historia que sobrevivió a todas las épocas

Marcos Rago es dueño de este lugar que lleva adelante desde hace 36 años y contó en Korol en el Aire cómo arrancó con este proyecto que aún mantiene en Palermo.

"A fines del 89' un amigo mio fanático de las películas trabajaba en un videoclub y al año se asoció con dos personas y abrió el local Black Jack. Después al año compré la otra parte, y después mi amigo se va. Estuve solo desde el 91 con el local durante años y hace un año y medio me asocié con Ariel, que fue empleado y también nos hicimos amigos", contó.

Rago recordó que en un momento se inclinaron a buscar "cine de autor" y que con el tiempo esa característica los definiría en el rubro.

Durante el día, el videoclub funciona como cafetería y allí podés sentarte a trabajar, leer o simplemente disfrutar un café. "Asociarme con Ariel me dio una perspectiva de seguir, como es más joven me dio otra mirada. Y cambiamos a un local muy cerca, y agregamos una cafetería. Le cambiamos el nombre por Noir. Hay DVD y Blue Ray"