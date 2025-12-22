Noelia Marzol: "Siempre es especial volver al tango"

BLOODY TANGO, el espectáculo que fue ovacionado por el público y amado por la crítica especializada vuelve en este 2026 a Calle Corrientes y debuta en Mar del Plata. La bailarina y actriz, Noelia Marzol, en diálogo con Deja Vu, contó detalles de la obra que se estrenará el 2 de enero en el Teatro Broadway.

Con dirección de la talentosa María Laura Cattalini (La Catta), BLOODY TANGO reúne a un elenco de bailarines campeones de tango y la voz de la destacada cantante Ana Devin, en una propuesta escénica de nivel internacional.

El espectáculo —creado, producido y protagonizado por Noelia Marzol— propone una experiencia única: un viaje intenso y pasional a través de la danza, la música y las emociones más profundas del tango contemporáneo.