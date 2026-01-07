Noelia Marzol proyecta una gira por Europa con Bloody Tango

En su tercera temporada en Mar del Plata, la obra se estrena en el Teatro Radio City con una gran elenco.

Marzol conversó con Nora Briozzo y contó detalles de la puesta en escena

“Es un show de tango moderno y muy acrobático, tiene mucha adrenalina y es muy entretenido”. “Es una obra compleja que requiere mucho ensayo, mucha coordinación y que busca atraer a la gente joven con una estética sensual y muy delicada”.

La vedette contó que planifican luego de la temporada de verano, una gira por varios países de Europa, donde el tango tiene mucho público.

En otro tramo de la charla y consultada respecto de la polémica generada en redes por un video en el que expone a su hija menor de edad, Marzol se defendió de las críticas.