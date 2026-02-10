Noelia Marzol: “Estoy muy feliz por este mimo, lo recibimos con mucha alegría”

Noelia Marzol ganó el Premio Estrella de Mar 2026 por su obra “Bloody Tango” que protagoniza en el Teatro RadioCity de Mar del Plata hasta fines de febrero.
En diálogo con Nora Briozzo contó detalles de la obra, la ceremonia y de sus proyectos para este año.
"Nunca imaginamos que esto podría terminar con un premio, estoy muy feliz y agradecida es un mimo hermoso".
“Una ceremonia muy bien organizada con muy buena onda con la gente del lugar, entre colegas, fue una ceremonia hermosa”.
“La pasamos muy bien a pesar de la lluvia, el Hotel Provincial es un lugar muy lindo y muy cómodo y salió todo muy bien”.
"Ya tenemos confirmada una gira nacional y preparamos una gira por Europa, asi que el premio es un gran impulso para lo que viene".
Etiquetas: 100% Nora, Estrella de Mar, Noelia Marzol, Nora Briozzo