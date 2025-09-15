Noche de las Pizzerías: en el Obelisco se entregaron 4 mil porciones para promocionar la edición 42º del evento

La 42ª edición de “La Noche de la Pizza y la Empanada”, organizada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Apyce), se realizará el martes 16 de septiembre. El director de la Escuela Profesional de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la Argentina Diego Dávila habló desde el Obelisco, donde se promociona este evento que tendrá lugar en todo el país repartiendo porciones de pizzas gratis.

"El evento se hará en todo el país y hoy estamos repartiendo 4 mil porciones muzzarella en el Obelisco. Tenemos una máquina que corta la porción y entregamos a todos los que pasen por acá pizza", contó.

El evento tiene también un fin solidario porque se donarán 250 pizzas para el SAME y otras 250 para el comedor Los Piletones.