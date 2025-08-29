Noche de Cúpulas: una ciudad que se descubre mirando hacia arriba

Verónica Groch, productora de Noche de Cúpulas, fué entrevistada por María Fernanda Heras en Nacional Folklórica. La productora contó cómo este ciclo invita a redescubrir Buenos Aires desde lo alto y a través de la historia de sus cúpulas. La propuesta combina investigación histórica, performances artísticas, música, gastronomía y visitas guiadas, generando una experiencia inmersiva que conecta arquitectura, arte y memoria urbana. Cada encuentro abre espacios patrimoniales únicos —algunos incluso desconocidos para la mayoría— y ofrece relatos que van desde escritores como Saint-Exupéry hasta ceremonias del Dalai Lama en distintas cúpulas. Este fin de semana el evento se realiza en la cúpula del edificio Bencic, con funciones a las 17, 18:30 y 20 hs (esta última agotada). Entradas disponibles vía Instagram @nochedecupulas o por Alternativa Teatral.