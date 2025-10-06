Nobel de Medicina a tres científicos por sus descubrimientos sobre el sistema inmunitario

La Real Academia Sueca de las Ciencias otorgó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 a los estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi, por sus descubrimientos fundamentales sobre la tolerancia inmunológica periférica.

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi fueron seleccionados por identificar mecanismos que abren el camino a tratamientos innovadores para cáncer y trasplantes.

Sus descubrimientos están relacionados con la tolerancia inmunitaria periférica, un método esencial que protege al organismo de enfermedades autoinmunes mediante la regulación del sistema inmunitario.

El reconocimiento a Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi se fundamentó en sus investigaciones sobre las células T reguladoras (Tregs), identificadas como los “guardianes” del sistema inmunológico por su capacidad para evitar ataques indebidos contra el propio organismo.