Este viernes 15 de marzo tendrá lugar la presentación del libro: “Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?”.

Formarán parte del encuentro Pablo Semán, Ezequiel Grisendi y Fabiana Bringas y charlarán sobre la nueva derecha que no vimos venir. Será en el Museo de Antropología en Avenida Hipólito Yrigoyen 174 a las 18hs. con entrada libre y gratuita.

El equipo de Bajo el mismo sol estuvo en conversación con Pablo Semán, Doctor en antropología, y Licenciado en sociología, especializado en culturas populares y religión. Es investigador del CONICET, y también es profesor en la Universidad de San Martín. El sociólogo brindó su análisis sobre la situación política actual y expresó:

"No veo un movimiento reflexivo de la clase política. No entendieron lo que pasó y no entienden lo que está pasando. No veo una autocrítica de los políticos"

