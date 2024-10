El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la movilización universitaria que se realizó el miércoles contra el veto a la ley de financiamiento educativo y expresó: "La evaluación es que fue una marcha con menor significación que la anterior, en la que predominó la participación política cuando se mira la cartelería profusa que había".

En Pan Casero Nacional, el funcionario sostuvo que "fue una manifestación en una defensa de la universidad pública sin tener en cuenta la situación económica del Estado nacional ni la falta de información sobre en qué se gastan los fondos de la universidad pública".

"Los argentinos merecen conocer de qué se trata la ley, por qué está mal y por qué se sancionó mal. Recomendaría que lean los fundamentos del decreto, sobre por qué el Presidente vetó la ley, donde analizó los distintos artículos y explicó por qué la está vetando", dijo.

En ese sentido, Francos señaló que "esta ley incumple la Ley de Administración Financiera, donde dice que todos los gastos que provengan en una ley tiene que tener prevista una partida presupuestaria y la asignación de los recursos".

"No vamos a aceptar que nos impongan incrementos que no tienen ninguna posibilidad de ser sostenidos con los ingresos que recibe actualmente el Estado", recalcó, y agregó: "El Gobierno tiene decido pagar todos los costos, al Presidente no le preocupa si este veto le hace caer la imagen".

El jefe de Gabinete recordó además que "el Presidente fue muy claro cuando dijo que el objetivo central del Gobierno es terminar con el déficit fiscal, porque ha sido la madre de todos los males de la economía argentina".