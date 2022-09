“No vamos a permitir que el odio nos paralice”

“Sinceramente no me sorprende pero sí me angustia, no puedo entender que los mensajes de odio sean propiciados desde la política, esto no es gratuito, soy un creyente que piensa que ayer Dios protegió a Cristina y a los argentinos, este intento de asesinato, con un nivel de inmunidad tremendo y hay que urgar en la historia para encontrar algún hecho similar, este tipo de odios no tiene límites, esto termina mal, es consecuencia del discurso de odio que se incita desde hace mucho tiempo. Hay dirigentes políticos que lo hacen y se refleja en lo que hizo este loco, hay que erradicar la incitación al odio, tiene que tener un castigo. Hay quienes piensan que si el odio viene de algún político eso está bien y está tentado a hacerlo. Desde hace muchos años que escucho decir a algunos que dicen hay que terminar con el kirchnerismo, o lo que se escuchó hace unos días ;son ellos o nosotros, esto también pasa en Machagai y establecí una demanda contra un concejal que dice cualquier cosa no solo contra mí sino también con mi familia, también acá tenemos un juez de paz que publica mensajes en las redes sociales contra el kirchnerismo y me pregunto, si un juez puede hacer eso y no tener consecuencias eso da lugar a que muchos quieran replicarlo. Pero no nos van a paralizar, debemos ser firmes contra la violencia y la agresión y esto implica a todos los poderes del Estado”, dijo el intendente de Machagai.

