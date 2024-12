"No vamos a hacer política monetaria y fiscal para influenciar en un año electoral"

El presidente Javier Milei destacó hoy que, de cara al próximo año, signado por las elecciones legislativas de medio término, su gestión continuará con la política de "déficit cero y emisión cero", con lo cual no utilizará ni la política monetaria ni la fiscal "para tratar de influenciar sobre el resultado electoral", algo que definió como innovador.

"Nosotros estamos ordenando la macro, le hemos puesto un candado al equilibrio fiscal y nos hemos tragado la llave", afirmó Milei al participar hoy de la apertura de la Semana Argentina de la Inteligencia Artificial, en el Centro Cultural de la Ciencia, en el barrio porteño de Palermo.

Allí, además, prometió: "De cara a un año electoral, vamos con una política de déficit cero y de emisión cero, es decir, que no vamos a hacer política monetaria y política fiscal para tratar de influenciar sobre el resultado electoral; vaya que eso sí es nuevo".

Además, al destacar la política de equilibrio fiscal que seguirá manteniendo el Gobierno, Milei destacó que eso "traerá inversiones de todo tipo porque el capital se comporta como un ser vivo y busca las mejores condiciones para desarrollarse".

"Nosotros entendemos que tal como en el siglo XX hubo una carrera para construir en mayor Estado de bienestar, que solo significó pobreza para los ciudadanos y bienestar para los políticos, la próxima carrera será la carrera fiscal y desregulatoria", enfatizó.

El presidente dijo que ese tema "no es nada menor" y remarcó que, cuando habla "del equilibrio fiscal" y de que se han "tragado la llave", lo que quiere decir es que la política política de déficit cero "implica que la relación deuda/producto es no creciente, es decir, significa que, Argentina, se convirtió en solvente inter-temporalmente", al recordar que "eso hizo que cuando asumimos el Riesgo País fuera de 3.000 y, hoy, sea de 750".

Y abundó: "Bajamos la inflación sin tener costo, en términos de actividad, motivo por el cual el caso se está estudiando en todo el mundo, y, además, de cara a un año electoral, vamos con una política de déficit cero y de emisión cero, es decir, no vamos a utilizar, hacer política monetaria y política fiscal para tratar de influenciar sobre el resultado electoral, y vaya que eso sí es nuevo".

"No sólo eso sino que estamos contagiando a otros países: Estados Unidos se está inspirando en nuestro Ministerio de Desregulación y se lo van a dar a Elon Musk, nada más y nada menos que un pope de la Inteligencia artificial", subrayó el mandatario en su discurso.

IA

Al encabezar la apertura de la Semana Argentina de la Inteligencia Artificial, Javier Milei destacó que le debe mucho a esa herramienta dado que, "gracias a las imágenes que creaban nuestros seguidores con ella, nuestro mensaje llegó a más personas y así ganamos las elecciones, con la campaña más austera de la historia".

Tras asegurar que "no debemos permitir que el miedo nos paralice", Milei puso como ejemplo que "un destornillador puede servir para construir o como un arma homicida y no por eso vamos a prohibir los destornilladores".

"Hay dos alternativas éticas: obrar racionalmente o obrar irracionalmente y obrar racionalmente es permitirnos explorar nuevos horizontes que nos abre la inteligencia artificial. Sin ir mas lejos, yo le debo mucho a ella porque gracias a las imágenes que creaban mis seguidores nuestro mensaje de libertad llegó a mas personas y así ganamos las elecciones con la campaña más austera de la historia de la humanidad. Literalmente no teníamos un mango. Todo dependía de lo que hacían nuestros seguidores con las redes", aseguró el Presidente.

Dijo que "esos son simples generadores de imágenes, quién sabe las puertas que semejante poder de cómputo nos puede abrir, a nivel medicina, transporte, ingeniería, desarrollo energético, economía o en materia de salud, o al mismo nivel cotidiano, levante la mano quien no haya usado ChatGPT, en los últimos 30 días".

"Yo entiendo los riesgos que puede presentar esta tecnología en las manos incorrectas; no quisiera imaginar una inteligencia artificial súper poderosa en mano de un dictador comunista", agregó.

En ese marco, el presidente señaló que "sin ir más lejos, fíjese el sesgo ideológico woke, que tiene muchas de las inteligencias artificiales más populares, pero eso nunca será motivo suficiente para frenar el progreso humano y cortar ese brote de cuajo, en un estadio tan primitivo".

"Solo un alma pequeña puede pensar así, dejando de aspirar a lo mejor por temor a que ocurra lo peor", sostuvo.

En ese marco, destacó que, "si hay algo que abunda en la Argentina son las almas grandes", con lo cual planteó que "no hay que temer por lo que van a hacer lo malo porque los malos siempre van a estar y si ustedes restringen, a los malos no los van a restringir solamente van a restringir a los buenos, con lo cual todas esas medidas buenistas, que tratan de restringir cosas lo único que termina haciendo es favorecer a los malos, es decir, por querer cuidarse de los malos, terminan haciendo cosas que favorecen a los malos, como toda intervención estatal".

Para Milei, "no por nada tenemos el mejor recurso humano del planeta, ese que saca agua de las piedras y sobrevivió, a cien años de aberraciones fiscales, el mismo que tiene la mayor cantidad de unicornios per cápita en toda Latinoamérica, a pesar de haber tenido la menor inversión producto de décadas de colectivismo".

Sostuvo que "no es lo único que abunda, en Argentina, también abundan las tierras inhóspitas a baja temperatura en toda nuestra Patagonia, lo cual es una ventaja

comparativa para montar servidores de inteligencia artificial. ¿Y saben qué otra cosa necesitan los servidores? Energía, mucha, otra cosa que abunda en nuestra Patagonia".

En ese sentido, Milei puso de relieve que se trata de "una oportunidad histórica que tiene, nuestro país, como punta de lanza del desarrollo de la inteligencia artificial. No me parece casualidad que esta oportunidad se nos presente al mismo tiempo en que me tocó ser presidente porque otra cosa, que necesitan estos servidores son inversiones, y las inversiones necesitan estabilidad, a largo plazo".

Finalmente, el Presidente afirmó que "es evidente que el mundo ha progresado en función de la acción de algunos hombres con el coraje suficiente para empujarlo hacia una nueva frontera" y agregó: "Sepan que hoy los que estamos aquí somos esos hombres empujando el progreso humano hacia una nueva etapa del desarrollo sobre la que sin dudas e escribirá la historia de héroes del mañana, porque en el fondo no sabemos cómo será el futuro, pero lo único que sabemos es que será muchísimo mejor. Que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen".