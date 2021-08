“No tenemos una respuesta ante la emergencia en Niñez y Adolescencia”

La coordinadora de la Junta del Consejo Local de Niñez y Adolescencia de Bahía Blanca, Vanina Fortunatti, dijo en Radio Nacional Bahía Blanca que “no tenemos una respuesta desde el Ejecutivo municipal desde 2018 a la emergencia en niñez y adolescencia que le planteamos”.

-Ese informe fue pasando por distintas áreas, pero no nos respondieron. Es mucho tiempo y no puedo saber por qué no hay respuesta.

Fortunatti agregó que “es importante que niñez y adolescencia estén en la agenda. Los recursos ya eran escasos en 2018 y ahora se han mermado… hubo una desinversión. Lo contrario a lo que uno aspira”.

Explicó que la tarea del Consejo es la de “controlar, no tenemos una injerencia directa, pero sí podemos aportar mucho”.

Los problemas tienen que ver con vulneración de derechos, educación que “en pandemia tuvo un impacto muy fuerte” y la ejecución de ciertas políticas como Envión.

-También en áreas de salud, que habría que reforzar. Por ejemplo, las salas de espera no están preparadas para niños. Son los ejes centrales a los que no pudimos tener acceso.

Además dijo que el personal que se dedica a estas tareas está “precarizado y eso hace que rote el personal, lo cual no es bueno en niñez y adolescencia”.

Dijo que el Consejo Local de Niñez y Adolescencia de Bahía Blanca está integrado por más de 30 instituciones y “el compromiso para nosotros son los niños y jóvenes y que hablemos de eso”.

-El diagnóstico que hacemos es que hay una insuficiencia marcada. A pesar de que no nos dan respuesta todo sigue funcionando. Que nos den la respuesta que tenga que ser, pero que nos den una. Estos equipos están necesitando un acompañamiento. Los espacios se van diluyendo. Creo que todos somos responsables de nuestra niñez y adolescencia y si estamos en esa sintonía, vamos a forzar a que nos respondan”.

Escuchá el audio completo: