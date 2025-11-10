La diputada de La Libertad Avanza se refirió al juicio por 204 casos de cohecho contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas y señaló que "no tenemos que naturalizar estos hechos de corrupción" y sugirió que "tenemos que agradecer que el fiscal Néstor Stornelli esté vivo".

"Combatir la corrupción es imprescindible para evitar que ladrones integren listas de diputados como hacen en el kirchnerismo y no tenemos que naturalizar esos hechos como hacen algunos diputados, que hasta hacen bromas diciendo que se afanaron 3 Bancos Centrales", enfatizó Lemoine.

La diputada libertaria sostuvo que "tenemos que agradecer que el fiscal Stornelli esté vivo y que la Justicia pueda trabajar bien y tranquila y sin presiones políticas".

Además, manifestó que las causas en la Justicia contra Cristina Fernández de Kirchner y sus funcionarios van a empezar a prosperar "porque el kirchnerismo ya no tiene entidad porque se quiso transformar en una opción de izquierda que terminó en la nada misma".

La legisladora por CABA indicó que "el kirchnerismo ya no representa nada ideológicamente y sus candidatos escondieron durante la campaña la idea de indultar a Cristina Fernández de Kirchner porque eso les restaba votos".

"Ahora representa a Maduro, un narcotraficante que ni siquiera es un líder de izquierda y quien más que nosotros, los que fuimos víctimas de los robos de su gobierno, va a querer que esté presa y que se haga justicia", agregó.

Lemoine puntualizó que "como diputada pido que se haga justicia porque no hay presiones políticas sobre los jueces y todo el proceso es transparente".

En otro orden, la diputada se refirió al cambio de signo político que se dio en Bolivia tras las últimas elecciones y sostuvo que "eso le hace bien a la Argentina porque es bueno que un país vecino pueda ser aliado y coincida en una manera de gobernar".

"En Bolivia se está dando un cambio de mentalidad positivo que también se está dando en el resto del Continente y que empieza a extenderse del sur al norte", subrayó por último Lemoine.