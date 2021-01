“No te metas con esto que te vamos a arruinar la vida”.

La amenaza fue recibida por Brenda Vimo, concejala de la ciudad de Rafaela, luego de presentar un proyecto para ampliar el límite agronómico a 1000 metros.

La concejala denuncia a sectores que hacen lobby para frenar su iniciativa que intenta “resguardar la salud de las personas y el medio ambiente”, aseguró. “Mi proyecto afecta a unos pocos con mucho poder. Soy médica, siempre trabajé en el hospital público y he visto muchas cosas, creo que nosotros como políticos debemos estar a la altura de la circunstancia. Sabía en lo que me metía, no me van a callar.”, afirmó.