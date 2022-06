“No sé porqué la justicia no los puede encontrar”

Fernanda Tejo describe que hace seis meses no puede ver a sus hijos porque el papá de sus hijos no se lo permite. “Fuimos con la justicia a su casa y no podemos encontrarlos” y luego agrega que “él sabe días antes que vamos a ir”, dijo Fernanda Fleitas a Radio Nacional Neuquén.

Teresa Fleitas, integrante del voluntariado Campaña en Emergencia de Violencia contra las Mujeres, explicó que surgen “en 2020, durante la pandemia” porque veían que “muchas chicas vivían situaciones terribles, estaban viviendo con el enemigo”. También explica el rol que tienen ante casos similares al de Fernanda “ayudándoles a ir a Fiscalía o consiguiendo abogadas”.

