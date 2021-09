"No sé por qué desapareció mi tema de los desfiles y elecciones de reina".

DESCARGAR

El reconocido cantautor de nuestro medio, comentó cómo siguió este año las actividades de la 70° edición de la Fiesta Nacional de los estudiantes, expresando que: “A través de los medios y por las redes sociales uno vive lo que para el jujeño significa tanto cada vez que llega setiembre”. Consultado de si durante la elección de la Reina Nacional, el lugar elegido este año para realizar dicho evento (Colegio N°1, el ex Nacional) le trajo alguna nostalgia porque allí grabó el video clip de su canción “La primavera llegó”, el músico expresó: “sin dudas, para mi significó revivir momentos de mi adolescencia, desde cuando ingresé a primer año, y quizá eso tuvo que ver tanto cuando compuse el tema, que dicho sea de paso, nunca pensé que tuviera la aceptación de tanta gente. Hoy lo que si, no se qué decirle a la gente cuando me preguntan por qué desapareció el tema de los desfiles y de las elecciones de reina”.

