"No queremos dialogar para que todo siga igual", aseguró Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que "en los próximos dos años La Libertad Avanza tiene una agenda parlamentaria muy importante" y dijo que los temas vitales para el Gobierno en el Congreso "pasa por bajar los impuestos a nivel nacional, provincial y municipal".

Bullrich dijo que "uno de los objetivos centrales del Gobierno es cambiar las condiciones en las que las empresas chicas contratan a sus trabajadores para lograr más empleo formal que el que tenemos en Argentina".

"Tenemos costos laborales y de indemnizaciones absurdos y eso hay que solucionarlo", agregó.

La ministra de Seguridad sostuvo que la necesidad de diálogo entre todos los sectores "es imperiosa" pero aclaró que "no queremos dialogar para que todo siga igual, no queremos entablar un diálogo para mantener el status quo y las cosas como están sino para generar un cambio en el país y mantener un rumbo que va a sacar a la Argentina de la pobreza".

En otro orden, la funcionaria reconoció que habrá cambios en el Gabinete y manifestó que "esa es una decisión íntima del presidente Milei".

"Milei sabe que en los próximos años tenemos que trabajar para tener mayorías parlamentarias para destrabar una gran cantidad de medidas que no nos aprobaron, como las reformas laboral e impositiva", destacó Bullrich.

La ministra de Seguridad estimó que "esa mayoría se puede construir en el Parlamento o en el Gabinete y esa es una decisión del Presidente Milei".

"Lo importante es construir un Gabinete que sea muy consistente con las cosas que Argentina necesita para salir de la situación que atravesamos hace 6 meses, porque veníamos creciendo y la incertidumbre política trabó ese proceso y le hizo perder mucho a la gente", recalcó Bullrich.

Por último, la funcionaria puntualizó que "nuestro objetivo es construir mayoría en el Senado con los legisladores de LLA y dekl PRO a través de acuerdos, algo que también se va a hacer en Diputados y con los gobernadores, que también tienen que hacer sus ajustes y sus transformaciones".