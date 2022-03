No pueden decir que esta todo bien porque falta un niño que apareció ahorcado

En diálogo con el Dr. Eduardo Raúl Etchegaray Centeno, abogado querellante de una de las víctimas del hogar, comentó que tras la inspección judicial que realizó el consejo en el Hogar de Niños "Rincón de Luz" y afirmaron que no hallaron irregularidades, yo les digo que hay un detalle, si hubieran contado los niños que están en el lugar, se hubieran dado cuenta que falta uno, que hace 15 días se ahorcó, uno no puede decir que no pasa nada, que está todo bien, aca hay una situación que proteger inmediatamente a los niños que están en el lugar.

