"No puede faltar el pan en la mesa de ningún argentino"

Luis Bremer charló con Raúl Santoandré, vicepresidente de la Federación Panaderil de la provincia de Buenos Aires sobre el fideicomiso sobre la harina de trigo.

“Nos comunicaron de la Secretaría de Comercio que el fideicomiso de la harina llegaría a su fin para la industria molinera y sería subsidiado directamente el panadero; los molinos desde junio no cobran, pero tienen más espalda financiera que las panaderías de barrio.”

“Nosotros pagamos la factura del producto y luego nos llega el descuento, por lo que planteamos que ese descuento se aplique en forma automática a las cargas previsionales, que significan nuestro mayor costo de producción.”

“Nosotros pretendemos que no falte el pan en la mesa de ningún argentino, el fideicomiso es muy bueno, si se cae va a aumentar, muchos molinos no se adhirieron al fideicomiso, y está abierto para todos, y no sabemos por qué, ya que ellos reciben una importante suma de dinero adelantada para distribuir la harina subsidiada.”