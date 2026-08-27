Así lo aseguró el senador nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires, Agustín Monteverde, en diálogo con Nico Yacoy y equipo del programa Primer Round de Nacional al ser consultado sobre los temas que forman parte de la agenda parlamentaria.

“Estamos apurados por devolver al país a la senda de la prosperidad porque no podemos perder otras décadas más como llevamos perdidas”, resaltó el legislador.

Monteverde explicó que, entre otros temas, la bancada oficialista trabaja con “el Super RIGI, etanol, salud mental”, pero remarcó que “la prioridad es la reforma de la carta orgánica del Banco Central”.

En ese sentido, el senador destacó “lo que se hizo en estos dos años de estabilización de la economía y fortalecimiento del Banco Central, que tenía reservas negativas y tenía deudas con todo el mundo”.

“El Banco Central fue la rueda de auxilio del Tesoro, los bancos habían dejado de trabajar de bancos, eran simples pasamanos, y la plata iba a sostener el agujero fiscal”, explicó.

Al respecto, consideró que “todo esto era una bomba de tiempo y fue una de las primeras cosas que se dedicó a desactivar esta administración”.