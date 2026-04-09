"Viudas e Hijas":“No podemos creer lo que está pasando con esta obra”

Bajo la dirección de Héctor Díaz, reúne a un elenco estelar conformado por la actriz junto a Nora Cárpena, María Valenzuela, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea. Tras su éxito en calle Corrientes, “Viuda e hijas” inició una gira nacional, llevando su humor disparatado a distintas provincias y localidades del país.

En diálogo con Nora Briozzo, en “100% Nora”, Iliana Calabró admitió que “no podemos creer lo que está pasando con esta obra que es para reírse a lo grande”.

“Es una obra sana y fresca; una historia que plantea la despedida de un padre, es muy particular el pedido de este padre que saca todos los trapitos al sol”.

“Esta producción nos está haciendo recorrer el país”, nos cuenta.

La obra combina humor, misterio y giros inesperados, garantizando una experiencia teatral atractiva para todos los públicos.

La historia gira en torno a una ex-cantante lírica y sus dos hijas, quienes deben asistir a la lectura de las últimas voluntades de un difunto, interpretado por Gonzalo Urtizberea.

Una herencia inesperada promete cambiar sus vidas, pero solo podrán recibirla si revelan verdades ocultas.

Entre la risa y el desconcierto, la obra plantea preguntas sobre el poder del dinero frente a los lazos familiares.