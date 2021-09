“No podemos cambiar nuestros territorios por cemento”

Claudia Pérez es abogada y nos comunicamos con ella desde Nacional La Quiaca para profundizar acerca de la problemática que esta viviendo la comunidad de Huacalera: "Se dieron cita acá varias comunidades de la provincia de Jujuy, nosotros somos pueblos preexistentes y nuestros pueblos están en peligro, nuestras comunidades están en peligro. Lo que esta pasando en nuestra provincia es gravísimo. La comunidad Cueva del Inca no tiene acceso al agua que es un derecho humano fundamental, la comunidad de Huichaira, un empresario vitivinícola entubó el agua de comunidad y no les permite el acceso a las familias al consumo del agua.

DESCARGAR

Los territorios acá en Huacalera se dieron a la venta, ahora esta la investigación preparatoria en Jujuy que inicio el fiscal Alancay a raíz de que el pueblo Ocloya en su momento, la comunidad de la Capilla estuvo a punto de ser desalojada por una minera. Ellos presentaron un protocolo y este protocolo se aprobó y ahora es válido para toda la provincia, por la venta de 18 mil hectáreas de las comunidades indígenas por parte de la empresa Remax que es una empresa inmobiliaria.

Es muy grave lo que esta pasando y el Estado que es el que esta encargado de defender nuestros derechos y que se comprometieron frente a organismos internacionales a defender los derechos de los pueblos indígenas miran para otro lado o peor aun, intentan sabotear nuestras asambleas"

Sobre la escasa participación de la comunidad en general cuando se trata de defender los territorios la abogada Pérez reflexionó: "En la asamblea vemos eso. El gobierno de turno chantajea a la gente que necesita trabajar con un plan o con bolsones de mercadería, cemento o chapas. Entonces los tienen de rodillas sin poder reclamar. La asistencia del estado es su obligación. Pero no tiene derecho a dar eso a cambio del silencio de los pueblos. No podemos cambiar nuestros territorios por una bolsa de cemento. El agua es para todos, para los que luchan y para los que no luchan. No se avanza en a protección de los territorios. De hecho, ahora estamos luchando por la prórroga de la Ley 26160 de Emergencia Territorial Comunitaria Indígena que a pesar de que existe esa ley que prohíbe los desalojos se desalojan familias enteras en todo el país".