en Palermo

10/11/2026

"No permitan que nadie les arrebate la libertad": El papa León XIV dio un contundente mensaje a los jóvenes



Ante más de un millón de jóvenes que colmaron las inmediaciones del Monumento de los Españoles, el papa León XIV escuchó las historias de vida de un grupo de jóvenes y los alentó en su fe en un escenario en el que hubo poesía, música en vivo y danzas autóctonas en su homenaje.

El sumo pontífice recorrió el acceso al escenario en el papamóvil y avanzó lentamente entre los fieles, a quienes saludó cara a cara e incluso detuvo la caravana de vehículos que lo escoltaba para bendecir a más de 30 bebés.

La ceremonia estuvo matizada por la participación de artistas como el grupo ‘Choque Urbano’ y los cantantes Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo.

En el encuentro central con la juventud en el marco de su visita apostólica a la Argentina, el Pontífice pronunció un discurso de fuerte contenido pastoral, donde alertó sobre los peligros del entorno digital, las adicciones y las falsas promesas de felicidad del mundo moderno.

Visiblemente emocionado por el recibimiento, el Santo Padre inició sus palabras elogiando la calidez de la convocatoria: "Una bienvenida que quizás solo Argentina puede dar; qué maravillosa acogida", expresó ante los fieles, quienes respondieron al unísono con el tradicional cántico "Olé, olé, olé, León, León".

Alerta por las redes sociales y las adicciones

El núcleo del mensaje papal estuvo dirigido a las dinámicas sociales actuales y la búsqueda de validación externa. 

El Pontífice cuestionó las conductas destructivas que se adoptan "con tal de conseguir la aprobación de los demás, como mentir, traicionar o humillar a alguien en redes, la envidia, el egoísmo y el no tratar a las personas" como seres humanos.

Asimismo, León XIV fue categórico al denunciar a las industrias que lucran con la vulnerabilidad de las nuevas generaciones, describiéndolas como un "negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizar, como la pornografía y las sustancias". 

Frente a este escenario, exhortó con firmeza a los presentes: "No se arrodillen ante aquellos que no pueden darles vida".

Defensa de la libertad y coherencia de vida

En otro pasaje de su alocución, el Papa hizo un llamado a defender la autonomía espiritual y personal: "No permitan que nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado". 

En sintonía con esta premisa, instó a los jóvenes a mantener una conducta unificada y transparente, recordándoles que "no tenemos que vivir dos vidas" y que "también en las cosas ordinarias podemos encontrar a Dios".

Finalmente, el Santo Padre se dirigió a quienes experimentan una búsqueda vocacional dentro de la Iglesia, alentando la vida consagrada. "Hay muchos jóvenes con inquietud de dar la vida a Cristo; Cristo sigue llamando, no tengan miedo de responder", concluyó.

Durante el encuentro se presentó una cruz realizada por jóvenes, que el Papa bendijo el 9 de noviembre y que recorrerá el país. Además, se realizarán réplicas de menor tamaño para que cada una de las ocho regiones pastorales del país pueda conservar y llevar este símbolo.

Un artista trabajó en la creación de la representación artística y corporal que reflejará la narrativa del encuentro, inspirada en la historia de Bartimeo. 

 

 