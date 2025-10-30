En el aniversario del nacimiento de Diego, Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con Lucas Artini, de 36 años, quien transformó un Mercedes Benz 312 Modelo 61, al que bautizaron "Pelusa", en una casa rodante con la que él y su familia están recorriendo el país.

“Tenemos un sueño que es llegar con Pelusa hasta Nápoles conectando la historia de Diego”.

Lucas viaja junto a Estefanía Zárate, “la China”, de 37 años y sus hijos Azul Amarela (7) y Oro Índigo (5) y precisó que, en diciembre próximo, “van a ser tres años que viajamos”.

“Queríamos hacer un cambio de vida, después de la pandemia”, admite al precisar las señales que fueron apareciendo y los llevaron a adquirir Pelusa y emprender este camino.

“Nuestro sentido de vida es compartir y expandir amor y mantener la esencia de Diego viva en cada lugar que estemos”. “No nos deja de sorprender el amor y la magnitud que genera Diego”.

Los chicos comparten sus viajes en Instagram, Facebook y Tik Tok con el nombre “Pelusa por el mundo”.

Los que quieren apoyar el viaje, Pelusa10.claro, es su alias, y en esas redes escriben: “De Diego aprendí que los sueños se cumplen. Hasta Nápoles no paramos”.