"Estado Mayor" es un programa que nace con el espíritu de informar sobre las Fuerzas Armadas Argentinas y las tareas que realizan día tras día.

Conduce la capitán Sheila Lyall, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, perteneciente al cuerpo de los servicios profesionales; es Licenciada en Comunicación Audiovisual, periodista y con experiencia en los medios de comunicación además de jefe de comunicación institucional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En esta emisión, conversamos con el Contraalmirante de la Armada Argentina, Leonardo Natán Gómez, Segundo Comandante del Comando de Operaciones Conjuntas del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En la charla, ahondamos sobre su trayectoria formativa, su rol militar pero también sobre su vida personal así como anécdotas que atesora a lo largo de sus “40 años de servicio”.

“Me gusta el tango, la música clásica, me fui criando con esa música pero desde el año `78 adopté el rock y el heavy metal como mi música”, reconoce.

En tanto escalafón Infantería de Marina, capacitación Comando Anfibio, explica de qué se trata una operación anfibia.

“Es la proyección del poder naval hacia tierra que se ve materializada a través del Infante de Marina”.

También, nos cuenta por qué la elección del mar: “Siempre quise ser militar desde chico y me atrajo de la Armada los tres dominios que abarcaba”.

“A los 19 años, después de terminar la escuela técnica, ingresé en la Escuela Naval. Era diferente a lo que esperaba, era muy exigente física e intelectualmente. Siempre tuvimos nuestro momento de flojera pero eso potenciaba mi vocación”.

“No me esperaba el extremo espíritu de camaradería que se forja en esta carrera. Tengo amigos y hermanos de la vida, la mayor parte de mi vida transcurrió dentro de la fuerza”.

Por otro lado, Estado Mayor conversó con el Teniente Coronel Diego Gonzalo Cejas, director del Servicio Histórico del Ejército y secretario de la Academia Sanmartiniana.

“San Martín fue un profesional de la guerra y eso es lo que procuramos emular al evocar su figura. Nos dio el primer código ético local propio”.

Para conocer más sobre las misiones de paz en la República de Chipre, dialogamos con el Coronel Ignacio Ortiz, Director del Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ).

"Estado Mayor" es una propuesta innovadora que combina temas de interés general, que no suelen ser pensados como propios del ámbito militar, junto a los saberes y conocimientos de una vida especial que está mucho más cerca de la sociedad civil, sus formas y costumbres, de lo que se cree.

En cada emisión, visibilizamos las historias detrás de los uniformes, entrevistando a hombres y mujeres que encontraron una carrera y un estilo de vida bajo esta vocación.