En un día tan especial para todos los argentinos, los tucumanos también sienten una gran emoción por el 87º aniversario del nacimiento de Mercedes Sosa, razón por la que Fernando Cacho Sosa, uno de sus hermanos, recordó cómo era la querida Negra. “Una vez un periodista me preguntó qué me quedaba de Mercedes y le dije ‘honestidad’. No hubo una persona tan honesta como Mercedes Sosa y eso es algo que pareciera que viene de la cuna. Hemos tenido una mamá aguerrida y mi papá cuando quedó sin trabajo tuvo que lavar ropa, tuvo que planchar y todo con mucha dignidad. Además, la bondad de mi hermana fue muy grande”, comentó Cacho en los estudios de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa.

