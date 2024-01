" No hubo situaciones graves este fin de semana"

El subsecretario de tránsito y transporte del municipio de Resistencia dialogó con Primera Mañana donde comentó los controles de tránsito y alcoholemia que realizaron este fin de semana pasado: "nosotros, generalmente suelen ser previstos en el momento , de que vamos a salir a trabajar en la madrugada, en la noche, en los fines de semana, y eso sea siempre, para que justamente no sean lugares específicos, que se determine ya como fijo y que por la gente, obviamente, que lo describe, en esta oportunidad lo hicimos en el parque es una cuestión también de afluencia, de constante permanencia, de circulación y demás. Recordemos que la avenida Sarmiento es una de las avenidas más importantes que tiene nuestra ciudad, y también entendiendo algunas fiestas que se han dado en ese sector, en ese lugar. Yo puedo evaluarla o calificarla, eso es mi opinión personal, no quiero que se entienda otra cosa, entendiendo los datos que tuvimos, que tenemos, ayer cuando consultaba con un jerárquico de la Policía de la Provincia, que habían tenido algún hecho trascendente, algún hecho como una transversalidad, recordemos que en otras fiestas hemos tenido, bueno, de personas quemadas con cohetes, de personas que se desventaban el ojo con un corcho, situaciones de siniestros bastante complejos, graves, muertos, en esta oportunidad, en este caso por lo menos, en lo que yo conozca, no ha habido situaciones graves, solo un vehículo que se llevó puesta a una columna de alumbrado, que, bueno, entiendo que fue para esquivar un perro o algo así, y que no se han sido daños, no se han sido lesiones físicas, así que, en línea general, debo decir que, bueno, los controles están teniendo espacio, ya la gente está tomando conciencia sobre todas las cosas, y si tomamos relación, o si hacemos relación noviembre con diciembre, o con este último fin de semana efectivo, tenemos la mitad o menos de lo que se venía haciendo en las meses anteriores" remarcó.

