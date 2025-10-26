"No hubo reportes de incidentes o problemas en ningún lugar del país", afirmó Lisandro Catalán

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, aseguró que "durante los comicios no hubo reportes de incidentes o problemas en ningún lugar del país" y confirmó que a las 21 horas se conocerán los primeros datos parciales de las elecciones legislativas y que a las 23 horas ya estarán los resultados del 85% de los sufragios.

"Este comicio se ha desarrollado en una forma más ágil, moderna y transparente que antes y eso dota de igualdad a todas las fuerzas políticas", destacó Catalán.

El ministro del Interior expresó su satisfacción por la normalidad del acto eleccionario y también por la facilidad de los votantes a la hora de la utilización de la Boleta Única de Papel, la novedad en estas elecciones legislativas.

Catalán sostuvo que "hoy se puede apreciar el final de un proceso que llevó mucho trabajo, especialmente al personal del Ministerio del Interior, de la Dirección Nacional Electoral y del Correo Argentino".

"Creo que es un éxito de la democracia y del sistema político argentino, que tenía una deuda con los ciudadanos por el reclamo de la implementación de la Boleta Única de Papel", agregó.

El funcionario precisó que "hoy se votó en 109 mil meses distribuidas en unos 17.500 establecimientos" e informó que "ya están llegando los telegramas de unos 14.500 centros de votación y de unas 950 sedes del Correo Argentino".

"La transferencia electrónica de los datos es del 98% y sólo en lugares remotos habrá un conteo físico, y esa situación nos pone muy felices porque vemos que el sistema funcionó muy bien", afirmó por último Catalán.