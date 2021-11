No hubo nada de prevención y casi muere el técnico visitante

El Presidente de la Bicameral de Seguridad de la Legislatura de Mendoza, el Senador Rafael Moyano, sostuvo que se debieron prevenirse los incidentes en el estadio de Huracán Las Heras, donde un director técnico recibió un balazo, disparado desde una de las tribunas.

El legislador del Frente de Todos, en diálogo con LV4 SAN RAFAEL aseveró que lo ocurrido “es un escándalo, por más que nos pase en el futbol doméstico. Lo que ha pasado es un hecho lamentable, que nos preocupa y sinceramente lo que hubiésemos esperado de parte de las autoridades es que el hecho se hubiese prevenido, dado que en la comunidad se sabía que iba a pasar, por las provocaciones que existían de parte de las diferentes facciones”.

Moyano entiende que debiera haberse previsto personal de seguridad en las inmediaciones. Al mismo tiempo lamentó que esto se esté transformando en una situación habitual en los estadios

“Hoy en día tenemos un grave problema con las barras, es tan importante los recursos que están manejando y que se discuten, como la droga, el merchandising de la ropa, la preventa de entradas, la comida, el estacionamiento. Esto tiene que ver con la seguridad ciudadana y la prevención social, además de la connivencia. Los barras tienen presencia dentro del Estado, en los municipios y en el Estado provincial y esto nos toma como de sorpresa, pero si uno asiste a los estadio, puede ver quiénes son los que están liderando esos espacios. La justicia interviene, pero sinceramente tengo mis dudas, me preocupa que no se aborde el nudo de la cuestión y esto ha venido para quedarse en Mendoza, donde la situación de inseguridad es muy preocupante”.

Moyano lamentó que sólo el 5,3% del presupuesto total de Mendoza sea destinado a seguridad, el más bajo de los últimos 6 años.

“Lo que debería haber crecido, vemos que decrece año a año. Si evaluamos los móviles policiales el 80% no pasa la RTO. El Estado no está daño el ejemplo –lamentó el Senador. No creo que falten normas, es la justicia la que tiene que hacerla cumplir.

Moyano denunció también, que por decisión política del gobierno provincial San Rafael, Guaymallén Maipú y Las Heras son de los departamentos más perjudicados por falta de recursos y de personal, mientras que otros gozan de todas las prebendas del Estado.

El DT Mauricio Romero recibió un disparo en la zona del hombro izquierdo