No hubo actualización de fondos de funcionamiento en la UNCO

Radio Nacional Chos Malal entabló comuniación con Fernando Paul Osovnikar, vicerrector de la Universidad Nacional del Comahue, quien se refirió a la sesión del Consejo Superior que se realizó en la jornada de ayer, y sobre la Asamblea Universitaria que tendrá lugar el 12 y 13 de marzo.

Al respecto, manifestó: "A partir del DNU 70/2023 empezamos a ver señales de a donde van los destinos del país y qué va a pasar. Después, a partir de la emisión del decreto 88/2023 donde prorróga el presupuesto para las universidades nacionales las preocupaciones se incrementaron y se pudo ratificar con la partida de enero que la cual recibimos en tres partes".

Luego, añadió que no hubo actualización del fondo de funcionamiento, el cual fue exactamente el mismo que enero del 2023 aprobado en octubre del 2022. "Esto nos pone en alerta porque recibimos 121 millones de pesos mensuales, y ya tuvimos un gasto de 230 millones. Tuvimos que recurrir a remanentes del año anterior y otros fondos para poder cubrir. Si no hay una actualización no sabemos hasta cuando tenemos garantía de poder sortear los gastos del funcionamiento", dijo.

"En la Asamblea se incorporarán temas relacionados a las declaraciones del Gobierno Nacional. En la sesión hubo declaraciones en contra del DNU y sobre el financiamiento de las universidades. Este tipo de pronunciamientos van a estar para tratarse y discutirse y llegar a un documento consensuado", expresó Osovniakr.