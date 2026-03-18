“No hay vuelta atrás: la Justicia laboral va a pasar a la Ciudad”

El abogado penalista y ex juez Eduardo Gerome analizó la decisión judicial que suspendió parte de la reforma laboral vinculada al traspaso de la Justicia del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con Nicolás Yacoy y el equipo de Primer Round en Radio Nacional, explicó que la medida responde a un amparo presentado por el gremio judicial, aunque consideró que no será definitiva.

Gerome sostuvo que el traspaso tiene base en la reforma constitucional de 1994 cuando Buenos Aires era capital nacional.

“La Ciudad debe tener su propia Justicia y la justicia nacional ya no tiene razón de ser en este esquema”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que la Corte Suprema ya fijó una postura al respecto y que el proceso “va a terminar consolidándose”.

Sobre el impacto, indicó que no habría grandes cambios en lo práctico, aunque se sumaría una instancia en el Tribunal Superior de la Ciudad.

Por último, apuntó contra la injerencia sindical en el proceso judicial. Señaló que muchos jueces laborales tienen vínculos con el sindicalismo y que los gremios impulsan medidas para frenar la reforma.

“No quieren dejar de ser jueces nacionales, pero es un proceso que no tiene vuelta atrás”, concluyó.