“No hay recortes en la atención de personas con discapacidad”

“En primer lugar quiero felicitar a los organizadores de las marchas y debo reconocer que el planteo es legítimo porque en determinados sectores que atienden a personas con discapacidad existen retrasos en los pagos que fue reconocido por el gobierno nacional y que en algunos casos alcanzan a los 5 meses. En otros casos en instituciones que también a tienden a personas con discapacidad el cobro está al día, está regularizado. También está la adhesión de familias y de la sociedad que apoyan a estos reclamos, sabiendo que en muchas obras sociales hay problemas en la atención que deben prestar. Lo que hay que destacar es que no existen recortes por parte del gobierno nacional,

esto fue fogoneado por los medios hegemónicos, pero eso no quiere decir que no existan problemas, pero en otros casos cuando existían muchos y serios problemas no he visto marchas con antorchas como se realizó ahora”, dijo el presidente del IPRODICH.

