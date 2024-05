"No hay que tener vergüenza y denunciar cuando caemos en una estafa"

En tiempos en los que las personas están expuestas a sufrir un robo de identidad, no solo es necesario reguardar la información de las cuentas personales, sino también denunciar si es que se sufre un robo de los datos. “Es muy importante no sentir vergüenza cuando nos pasa y denunciar porque muchas veces me ha tocado gente que decía 'cómo voy a reconocer que fui tan torpe como para caer en esta trampa'. Hay estudios en Estados Unidos que dice que más del 30% de la gente puede caer en una estafa de estas cuando te agarra en el momento adecuado.

Lo peor que podemos hacer es hacernos cargo de la culpa de lo que ha pasado y no denunciar. Hay que denunciar, sobre todo cuando hay un banco de por medio, que están reconociendo sus errores. Una cosa es que yo cometa una torpeza y le dé los datos de ingreso a una cuenta a un estafador y otra cosa es que el banco no haga nada para evitar que una persona se haga pasar por mí y pida préstamos y haga transferencias”, recomendó Germán Müller, abogado especialista en derechos del consumidor.