"No hay mejor modo de enseñar que dando el ejemplo": el Papa ante miles de fieles en Córdoba

El papa León XIV encabezó este martes una multitudinaria misa en la Escuela de Aviación Militar, ante casi un millón de fieles, donde destacó el legado de los santos argentinos y llamó a vivir la fe a través de acciones concretas.

Durante su homilía, el Sumo Pontífice reivindicó las figuras del Cura Brochero y Mama Antula y aseguró que “no fueron conscientes de lo que su labor llegaría a ser”.

En ese sentido, destacó que “en el rostro de los santos con acento argentino destaca la unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso por una patria fraterna”.

También recordó al papa Francisco y retomó una de sus enseñanzas: “Los pobres tienen necesidad de Dios”.

Además, señaló que necesitan personas que expresen con su vida la fuerza del amor cristiano.

“Vayan y sean santos: en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!”, expresó ante los presentes.

León XIV había arribado a Córdoba a las 9, donde fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el arzobispo Ángel Sixto Rossi.

Antes de la misa, recorrió el predio a bordo del papamóvil y saludó a los fieles.

La agenda del Pontífice continuará esta tarde con un encuentro pastoral en la Catedral de Córdoba, antes de regresar a Buenos Aires.

Su visita al país concluirá el miércoles con una misa en la Basílica de Luján, previa a su partida hacia Perú.

En este marco, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó la comitiva del Gobierno nacional que participó de la Santa Misa celebrada por el papa León XIV en la ciudad de Córdoba.

También asistieron el ministro de Economía, Luis Caputo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

Estuvieron presentes, además, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y el presidente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni.



