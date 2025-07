El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, destacó en el programa Creer o reventar lo logrado hasta el momento por la actual gestión, entre lo que enumeró "la fuerte baja en la inflación, la fuerte baja en la pobreza, la suba del crecimiento económico y el haber dominado las calles de la Ciudad que venían siendo permanentemente cortadas y bloqueadas".

En ese sentido y de cara a las elecciones, expresó que "el electorado entiende perfectamente que el Gobierno viene luchando con una minoría muy baja y se da cuenta de que si tuviera más legisladores en el Congreso sería más fácil encarrilar definitivamente el futuro de la Argentina". "La gente nos va acompañar para que sigamos consolidando estos resultados", dijo.

"No ha habido un gobierno que consiga en tan poco tiempo resultados tan importantes", afirmó Francos.

Por otro lado, el jefe de Gabinete cuestionó los cortes de luz registrados en La Plata durante el cierre de listas electorales y manifestó: "Fue un papelón, los argentinos no se merecen que se hagan este tipo de matufias y trampas por la imposibilidad de llegar a acuerdos en un partido para conformar las listas".

Además, tras la descalificación del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, hacia Guillermo Francos, el jefe de Gabinete le respondió en el mismo tono y aclaró: "Le contesté de manera graciosa... Yo puedo tener los dientes amarillos, aunque no los tengo, pero él tiene los dedos verdes".

"Cuando uno empiece a analizar, si es que alguna vez la Justicia se anima a hacerlo, los movimientos de dólares que ha hecho la AFA fuera del país y si eso ha sido ingresado legalmente como corresponde al país o no, me parece que varios van a tener que dar explicaciones", sostuvo Francos, al tiempo que aclaró: "Yo no estoy en una discusión con Toviggino, que me parece un personaje menor, pero es un personaje que ha estado manejando todos estos temas de la AFA como si supiera".

En ese sentido, remarcó que "ojala algún juez se dedicara a investigar a fondo" y consideró que "no estamos haciendo un manejo eficiente del fútbol argentino".